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Лукашенко обратился к россиянам с важным сообщением

Лукашенко сказал про сложное время, обратившись к россиянам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, в видеообращении к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России обратился к россиянам с важным сообщением. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

По словам главы республики, две страны являются союзниками по духу. Беларусь и Россию, уточнил он, объединяют не только хозяйственные связи, но также общая историческая память, культура, верность подвигу поколения победителей, духовно-нравственные ценности.

— Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России, — заявил Александр Лукашенко.

Как заметил президент, на форуме всегда рады видеть людей доброй воли, готовых к открытому диалогу и честному партнерству.

Глава Беларуси отдельно обратился к россиянам, напомнив, что две страны живут в непредсказуемое и сложное время.

— Мы его не выбирали. Это время выбрало нас. Поэтому задачи, которые предстоит нам решать, мы должны решить. И мы это сделаем! — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Владимиром Путиным.

Тем временем Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси: «Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать».

Также президент сказал про сестру главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Беларуси: «С сестрой вы миритесь?».

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