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Россия вернула 160 военных из украинского плена

26 июня с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 160 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Новости Mail

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны РФ, возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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