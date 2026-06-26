Россия вернула 160 военных из украинского плена

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ, возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
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