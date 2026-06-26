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Умер Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. О его смерти сообщила «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой он был. Ему было 73 года.

Источник: РБК

Он занимал пост главы Минобороны в 2001 — 2007 годах. После ухода с поста он первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011—2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста. Как сообщал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Иванов сам пожелал уйти в отставку.

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