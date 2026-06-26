Умер Сергей Иванов

Он занимал пост главы Минобороны в 2001 — 2007 годах. После ухода с поста он первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011—2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.