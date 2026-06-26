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Беглов утвердил сотрудничество Петербурга с обществом слепых

В Петербурге проживает почти 9 тысяч инвалидов по зрению, включая ветеранов боевых действий и участников СВО.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города об одобрении проекта соглашения о партнёрских отношениях и сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Документ ранее был утверждён главой города и руководителем ВОС Владимиром Сипкиным.

Согласно постановлению, стороны намерены содействовать трудовой занятости инвалидов по зрению, создавать для них специальные рабочие места, проводить реабилитационные, культурные и физкультурные мероприятия, а также развивать доступную среду — чтобы жители с нарушением зрения могли легче пользоваться транспортом, посещать магазины, больницы и другие общественные места. В Петербурге сегодня проживает почти 9 тысяч человек, имеющих инвалидность из-за нарушений зрения, среди них — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Город продолжит оказывать поддержку общественно значимым проектам и инициативам ВОС. Ранее региональная организация неоднократно получала субсидии из городского бюджета на реализацию своих программ. Стороны также продолжат совместную работу по совершенствованию законодательства, касающегося прав инвалидов по зрению.

В 2024 году Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие со дня образования. В рамках юбилея прошли праздничные и просветительские мероприятия, а в Сквере слепых слухачей в Петроградском районе был открыт памятник «Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда».

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