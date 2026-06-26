Беглов утвердил сотрудничество Петербурга с обществом слепых

Согласно постановлению, стороны намерены содействовать трудовой занятости инвалидов по зрению, создавать для них специальные рабочие места, проводить реабилитационные, культурные и физкультурные мероприятия, а также развивать доступную среду — чтобы жители с нарушением зрения могли легче пользоваться транспортом, посещать магазины, больницы и другие общественные места. В Петербурге сегодня проживает почти 9 тысяч человек, имеющих инвалидность из-за нарушений зрения, среди них — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.