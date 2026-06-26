Эксперт объяснил мотивы Франции и Италии по замене сил ООН в Ливане

Франция рассматривает Ливан как страну, входящую в сферу ее интересов, рассказывает Тимофеев. Эксперт напомнил, что в прошлом Ливан был частью французской колониальной империи, а с 1975 года французские миротворцы присутствуют в Ливане в составе контингента ООН. Этот контингент был введен, чтобы остановить гражданскую войну между политическими и религиозными силами.