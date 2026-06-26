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Эксперт объяснил мотивы Франции и Италии по замене сил ООН в Ливане

Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции и Италии сформировать многонациональную коалицию для замены Временных сил ООН в Ливане. Что скрывает инициатива Макрона и почему Франция выбрала Италию в союзники? На вопросы редакции Новостей Mail ответил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Авторы и эксперты
Павел Тимофеев
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AHMAD BADER/CC0

Франция рассматривает Ливан как страну, входящую в сферу ее интересов, рассказывает Тимофеев. Эксперт напомнил, что в прошлом Ливан был частью французской колониальной империи, а с 1975 года французские миротворцы присутствуют в Ливане в составе контингента ООН. Этот контингент был введен, чтобы остановить гражданскую войну между политическими и религиозными силами.

К текущему моменту Ливан остается расколотым. Хотя гражданскую войну удалось заморозить, госструктуры в Ливане очень слабы, а силовые функции на себя взяла, по сути, группировка «Хезболла», воюющая с Израилем.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Нынешнюю инициативу Макрона собеседник Новостей Mail объясняет заинтересованностью укрепления позиций Франции на Ближнем Востоке,

В этом плане новая инициатива Макрона идет в русле его предложений по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе в свете войны США и Израиля с Ираном.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Италия, традиционно рассматривающая Средиземноморье как сферу своей ответственности, также заинтересована в решении указанных задач. Тимофеев напомнил, что Франция и Италия еще в 2021 году подписали Квиринальский договор, в котором согласовали задачи взаимодействовать в средиземноморской повестке.

Кроме того, возможно, здесь Франция и Италия пытаются выступить в пику Трампу, показав, что ЕС способна играть в регионе конструктивную роль.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее сообщалось, что Франция и Италия заявили о планах по формированию многонациональной коалиции для замены Временных сил ООН в Ливане. По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, этот контингент предотвратит превращение Ливана в «плацдарм для региональной эскалации».

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