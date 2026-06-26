Эксперт объяснил мотивы Франции и Италии по замене сил ООН в Ливане

Франция рассматривает Ливан как страну, входящую в сферу ее интересов, рассказывает Тимофеев. Эксперт напомнил, что в прошлом Ливан был частью французской колониальной империи, а с 1975 года французские миротворцы присутствуют в Ливане в составе контингента ООН. Этот контингент был введен, чтобы остановить гражданскую войну между политическими и религиозными силами.
К текущему моменту Ливан остается расколотым. Хотя гражданскую войну удалось заморозить, госструктуры в Ливане очень слабы, а силовые функции на себя взяла, по сути, группировка «Хезболла», воюющая с Израилем.
Нынешнюю инициативу Макрона собеседник Новостей Mail объясняет заинтересованностью укрепления позиций Франции на Ближнем Востоке,
В этом плане новая инициатива Макрона идет в русле его предложений по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе в свете войны США и Израиля с Ираном.
Италия, традиционно рассматривающая Средиземноморье как сферу своей ответственности, также заинтересована в решении указанных задач. Тимофеев напомнил, что Франция и Италия еще в 2021 году подписали Квиринальский договор, в котором согласовали задачи взаимодействовать в средиземноморской повестке.
Кроме того, возможно, здесь Франция и Италия пытаются выступить в пику Трампу, показав, что ЕС способна играть в регионе конструктивную роль.
Ранее сообщалось, что Франция и Италия заявили о планах по формированию многонациональной коалиции для замены Временных сил ООН в Ливане. По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, этот контингент предотвратит превращение Ливана в «плацдарм для региональной эскалации».