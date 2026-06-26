Иран назвал заявление США и стран Персидского залива провокацией

Накануне в Бахрейне прошла министерская встреча США и стран ССАГПЗ. В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров, говорится об отказе от любых попыток введения пошлин, сборов или установления контроля над Ормузским проливом. В документе подчеркивается необходимость «свободного, безусловного и неограниченного судоходства». Участники встречи приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, но отметили, что нужно предотвратить получение Ираном ядерного оружия и прекратить его поддержку региональных проиранских сил.