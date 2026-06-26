Иран назвал заявление США и стран Персидского залива провокацией

«МИД считает позиции, изложенные в заявлении госсекретаря США и министров иностранных дел стран ССАГПЗ от 25 июня 2026 года, агрессивными, безответственными и провокационными, предупреждает о продолжении воинственных действий и вмешательства в регионе», — сообщается в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.
В Тегеране подчеркнули: «Сейчас как никогда очевидно, что военное присутствие США в странах региона является лишь ношей для народов региона и фактором нестабильности и раскола». Иранские дипломаты выразили надежду, что страны Ближнего Востока трансформируют свои позиции относительно размещения американского контингента на своей территории.
Ведомство также уточнило, что вопросы судоходства в Ормузском проливе Иран и Оман будут регулировать на основе ирано-американского меморандума.
Накануне в Бахрейне прошла министерская встреча США и стран ССАГПЗ. В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров, говорится об отказе от любых попыток введения пошлин, сборов или установления контроля над Ормузским проливом. В документе подчеркивается необходимость «свободного, безусловного и неограниченного судоходства». Участники встречи приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, но отметили, что нужно предотвратить получение Ираном ядерного оружия и прекратить его поддержку региональных проиранских сил.