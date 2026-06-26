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Иран назвал заявление США и стран Персидского залива провокацией

Тегеран дал жесткую оценку совместному заявлению, которое накануне подписали США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В иранском МИДе считают, что этот документ не помогает стабилизировать обстановку в регионе, а наоборот — провоцирует напряженность.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«МИД считает позиции, изложенные в заявлении госсекретаря США и министров иностранных дел стран ССАГПЗ от 25 июня 2026 года, агрессивными, безответственными и провокационными, предупреждает о продолжении воинственных действий и вмешательства в регионе», — сообщается в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

В Тегеране подчеркнули: «Сейчас как никогда очевидно, что военное присутствие США в странах региона является лишь ношей для народов региона и фактором нестабильности и раскола». Иранские дипломаты выразили надежду, что страны Ближнего Востока трансформируют свои позиции относительно размещения американского контингента на своей территории.

Кроме того, в МИД Ирана рекомендуют странам Персидского залива не поддерживать заявления США по теме ядерной программы Ирана. Вместо этого Тегеран призывает их сосредоточиться на создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Ведомство также уточнило, что вопросы судоходства в Ормузском проливе Иран и Оман будут регулировать на основе ирано-американского меморандума.

Накануне в Бахрейне прошла министерская встреча США и стран ССАГПЗ. В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров, говорится об отказе от любых попыток введения пошлин, сборов или установления контроля над Ормузским проливом. В документе подчеркивается необходимость «свободного, безусловного и неограниченного судоходства». Участники встречи приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, но отметили, что нужно предотвратить получение Ираном ядерного оружия и прекратить его поддержку региональных проиранских сил.

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