От сотрудника КГБ до министра обороны. Каким был путь Сергея Иванова

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня стало известно о смерти бывшего министра обороны РФ, экс-спецпредставителя главы государства и почетного президента баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергея Иванова. Ему было 73 года.
Происхождение и образование
- Родился 31 января 1953 года в Ленинграде. В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1976 году — Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в Минске, в 1981 году — Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).
Работа в КГБ и ФСБ
- В 1975 года работал стажером-преподавателем Ленинградского высшего инженерно-морского училища.
- Затем был сотрудником управления КГБ СССР по Ленинградской области, где познакомился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным.
- С 1981 по 1991 год служил в системе Первого главного управления (внешняя разведка; ПГУ) КГБ СССР, начинал службу с должности оперуполномоченного.
- В 1991—1998 годах продолжал работу в Службе внешней разведки РФ, которая была создана в декабре 1991 года на базе ПГУ КГБ СССР. В 1998 году занимал должность первого заместителя начальника одного из управлений СВР. В период службы в советской и российской внешней разведке находился в длительных зарубежных командировках в Финляндии и Кении, также некоторое время работал в Великобритании.
- С августа 1998 года по ноябрь 1999-го — заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ — начальник департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. Работал под руководством Владимира Путина, который с июля 1998 года по август 1999 года возглавлял ФСБ.
На государственной службе
- С 15 ноября 1999 года по 28 марта 2001 года — секретарь Совета безопасности РФ. Сменил на этом посту Владимира Путина. 9 ноября 2000 года был уволен с военной службы.
- 28 марта 2001 года Сергей Иванов был назначен министром обороны РФ (сменил на этом посту Игоря Сергеева). С 14 ноября 2005 года по 15 февраля 2007 год — заместитель председателя правительства РФ — министр обороны РФ (кабинет министров в это время возглавлял Михаил Фрадков).
- С 26 апреля 2001 года по 25 мая 2008-го был постоянным членом Совета безопасности РФ.
- С 15 февраля 2007 года — первый заместитель председателя правительства РФ (премьер-министром РФ был Михаил Фрадков, с октября 2007 года — Виктор Зубков). Занимал пост до мая 2008 года.
- С 12 мая 2008 года по 22 декабря 2011 года Сергей Иванов был заместителем председателя правительства РФ Владимира Путина. Курировал вопросы промышленности, в том числе оборонной и атомной, транспорта, связи, науки и другие.
- С 22 декабря 2011 года по 12 августа 2016 года — руководитель администрации президента РФ. Во главе администрации Сергей Иванов сменил Сергея Нарышкина.
- С 24 декабря 2011 года по 16 февраля 2026 года был постоянным членом Совета безопасности РФ.
- С 12 августа 2016 года по 4 февраля 2026-го — специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (руководящая должность в структуре Администрации президента РФ).
- Одновременно с января 2017 года — председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций.
Другие должности
- Был членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» (с 2017 года).
- С 2019 года являлся председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества.
- Был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.
- Занимал посты председателя Морской коллегии при правительстве РФ (2005−2011), Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ (2006−2011), советов директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (2006−2011) и компании «Ростелеком» (2015−2024).
- Являлся членом президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции (2012−2016), входил в состав Экономического совета при президенте РФ (2012−2016).
Звания и награды
- Генерал-полковник запаса.
- Действительный государственный советник РФ I класса (2011).
- Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Был награжден орденами «За личное мужество» (1989), Красной звезды, Почета, «За военные заслуги», Александра Невского, медалью П. А. Столыпина I (2026) и II (2011) степени. Был отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2008).
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