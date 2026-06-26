По пять бюллетеней в руки: как будут проходить выборы — 2026 в Калининградской области

Помимо избирательных участков, калининградцы смогут проголосовать на дому. Соответствующее заявление можно будет подать в личном кабинете на портале «Госуслуги» с 10 сентября. С этого же дня и до 14.00 20 сентября будет работать механизм «Мобильный избиратель». «Можно выбрать удобный избирательный участок по месту нахождения избирателя, независимо от места регистрации, — пояснила Винярская. — Но голосование по месту нахождения работает только на федеральных и региональных выборах. На муниципальных применяться не будет. То есть, выбирая удобный участок, надо понимать, что у вас пропадает возможность проголосовать на своём избирательном участке на муниципальных выборах». Подать заявление можно в МФЦ, территориальных избиркомах, на портале «Госуслуги», а с 10 сентября еще и в участковой избирательной комиссии.