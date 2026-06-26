По пять бюллетеней в руки: как будут проходить выборы — 2026 в Калининградской области

С 18 по 20 сентября в Калининградской области, как и по всей России, будут проходить выборы. Жителям региона предстоит проголосовать за новый состав депутатов Госдумы, Заксобрания, а в ряде муниципалитетов еще и определить состав окружных советов. Об особенностях предстоящей избирательной кампании журналистам рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
Численность избирателей.
За прошедшее десятилетие число жителей Калининградской области, которые смогут проголосовать на ближайших выборах, увеличилось примерно на 60 тысяч человек. Основной прирост дали областной центр и Гурьевский округ, который сейчас активно застраивается.
«Гурьевск мощно вырос. Там было порядка 40 000 избирателей, сейчас — более 70 000, — сообщила Инесса Винярская. — Чего не скажешь про восток области. Там число избирателей даже сокращается».
Точное число граждан, наделенных правом проголосовать на предстоящих выборах, облизбирком узнает 1 июля. По данным на 1 января, в регионе насчитывалось 836 636 избирателей. Однако данную статистику положено уточнять каждые полгода, поэтому цифры могут измениться.
По словам Винярской, выборы в этом году будут достаточно сложными с точки зрения организации, поскольку в сентябре в Калининградской области произойдёт совмещение трёх избирательных кампаний.
Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания уже назначены и официально стартовали. Также в этом году в регионе пройдет 11 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы — в трех муниципалитетах, и повторные — Зеленоградске.
На сегодняшний день решения о проведении муниципальных избирательных кампаний уже приняты везде, кроме Калининграда. Здесь выборы депутатов будут назначены 30 июня на заседании городского совета, а соответствующее решение опубликуют 2 июля.
«В зависимости от совмещения федеральных, региональных и муниципальных выборов наши избиратели получат на руки от 4 до 5 бюллетеней. Там, где пройдут только выборы в Госдуму и Заксобрание, будет 4 бюллетеня. Один — с кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах в Госдуму, один — с партийными федеральными списками. На выборах в Законодательное собрание по аналогии — 1 бюллетень с кандидатами и 1 по партийным, региональным спискам», — пояснила Инесса Винярская.
Окончательные списки кандидатов, которые будут внесены в избирательные бюллетени, станут известны 15 августа.
Новые схемы округов.
Из-за изменения численности избирателей были утверждены новые схемы округов. «По выборам депутатов Госдумы нарезка округов не претерпела существенных изменений, за исключением их номеров — 99 и 100, ранее мы были 98-ми и 99-ми. Что касается распределения населённых пунктов, то всего лишь 1 пункт в Гурьевском районе был перенесён из округа номер 99 в округ 100», — отметила Винярская.
А вот схема округов для выборов депутатов Заксобрания изменилась. «Прошлая схема утверждалась 10 лет назад, — уточнила глава облизбиркома. — В Калининграде из-за значительного роста числа избирателей потребовалось образовать не 9 одномандатных округов, как было ранее, а 10. В области, наоборот, уменьшили количество округов. То есть десять округов у нас будет в городе Калининграде, десять депутатов будут представлять в Заксобрании Калининград. Еще 10 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам в муниципальных образованиях региона».
Есть коррективы и в части вхождения муниципалитетов в округа. В первую очередь они касаются Калининграда, где Совет депутатов будет состоять из 30 парламентариев, а не из 27, как сейчас.
Серьёзные изменения произошли в Гурьевском округе. Сейчас там действует совет из 20 депутатов, которые ранее избирались по смешанной системе (10 по одномандатным, 10 по муниципальным спискам). Однако после сентябрьских выборов в связи с изменениями, внесенными в устав, Совет будет состоять из 25 депутатов. И все они будут избираться по одномандатным округам.
Эти коррективы, естественно, затронули и границы избирательных участков. «До назначения выборов у нас были уточнены границы порядка 200 участков. Уточнение — это значит перенесение одной либо нескольких улиц, домов на другие участки. Кроме того, 25 помещений, где проходили выборы, также поменяли адреса».
В Гурьевском округе было образовано три новых избирательных участка. Всего же в регионе насчитывается 566 постоянно действующих избирательных участков и участковых избирательных комиссий. Все избиркомы заранее проинформируют и кандидатов от политических партий, и избирателей, куда им идти на выборы.
Как отметила Винярская, всю интересующую информацию избиратель также может уточнить на «Госуслугах». «Во вкладке “Выборы” размещается персональная информация для конкретного избирателя — где он голосует, о тех кандидатах и политических партиях, которые его касаются. И мы, конечно, тоже будем информировать, — пояснила она. — На сайте ЦИКа размещены инфосервисы. Там есть вся информация, начиная от возможности проверить себя в списках избирателей, поиск участка, возможность подачи заявлений и т.д.».
Места для голосования.
Как и на предыдущих выборах, перед сентябрьским голосованием будет проходить поквартирное, адресное информирование граждан членами участковых избирательных комиссий. «В его ходе мы также будем обращать внимание, если у кого-то произошли какие-то изменения с точки зрения адресов избирательных участков», — подчеркнула Винярская.
К выборам организуют временные избирательные участки в 4 медучреждениях (областная больница в Калининграде, БСМП, Военно-морской госпиталь, Центральная городская клиническая больница. Участки оборудуют и в кардиоцентре и онкоцентре в Родниках. Традиционно избирком откроет временный участок в УФСИН № 1, на гражданских судах и кораблях Балтфлота, которые в дни голосования будут находиться в плавании.
«Такое голосование мы уже не первый год организуем. В пятницу, 18 сентября, и субботу, 19 сентября, коллеги из участковых избиркомов организуют в 280 населённых пунктах выездное голосование, где проживает порядка 35 тысяч избирателей. Сейчас будем собирать заявки, кому необходимо, чтобы избирательные комиссии к ним приехали», — сказала Винярская.
Помимо избирательных участков, калининградцы смогут проголосовать на дому. Соответствующее заявление можно будет подать в личном кабинете на портале «Госуслуги» с 10 сентября. С этого же дня и до 14.00 20 сентября будет работать механизм «Мобильный избиратель». «Можно выбрать удобный избирательный участок по месту нахождения избирателя, независимо от места регистрации, — пояснила Винярская. — Но голосование по месту нахождения работает только на федеральных и региональных выборах. На муниципальных применяться не будет. То есть, выбирая удобный участок, надо понимать, что у вас пропадает возможность проголосовать на своём избирательном участке на муниципальных выборах». Подать заявление можно в МФЦ, территориальных избиркомах, на портале «Госуслуги», а с 10 сентября еще и в участковой избирательной комиссии.
Дистанционное электронное голосование.
На заседании Центральной избирательной комиссии 23 июня было принято решение о применении дистанционного электронного голосования — ДЭГ. Тридцать три региона, в том и числе Калининградская область, внесены в список, где оно будет применяться. Подать заявление можно будет только на портале «Госуслуги». Приём заявлений начнётся 3 августа, закончится не позднее 23:00 по местному времени 14 сентября. Доступ к электронным бюллетеням появится с 8:00 18 сентября. Возможность проголосовать через ДЭГ закроется 20 сентября в 20:00.
В областном избиркоме просят всех желающих воспользоваться ДЭГ заранее проверить актуальность персональных данных на «Госуслугах» (чтобы были внесены паспорт, адрес регистрации и т.д.). Также следует учесть, что при электронном голосовании у избирателя будет один, но очень длинный бюллетень, в который войдут все уровни выборов.
В случае перебоев с интернетом избиратель сможет прийти на избирательные участки или в общественные пространства, которые будут обеспечены стационарными средствами передачи данных. «Ранее мы уже делали такие пункты голосования. Как правило, они находились там же, где и участки. Это был компьютер, подключён к Интернету, где выведена иконка “Госуслуги”, и каждый пришедший, если у него проблемы с мобильными ресурсами, мог проголосовать. Сейчас мы работаем над расширением этого списка», — уточнила Инесса Винярская.
Кроме того, по ее словам, сейчас прорабатывается еще один вариант голосования. «На случай, если у избирателя будет отсутствовать по объективным причинам возможность проголосовать электронно, то есть не будет мобильного интернета, он сможет обратиться на любой избирательный участок. Мы проведём проверку — не получал ли он электронный бюллетень, и если тот ему не выдавался, мы заблокируем электронный бюллетень и предоставим возможность проголосовать бумажным. Ранее такой возможности не было. Была чёткая норма, что при подаче заявления для электронного голосования избиратель исключается из списков на своём участке и проголосовать возможности нет».
КОИБы.
На предстоящих выборах не будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). «Принято решение Центральной избирательной комиссией о выводе из эксплуатации комплексов обработки избирательных бюллетеней, — пояснила Винярская. — Они вышли уже строя. Их применяли с 2010 года. Отработали по 16 лет, хотя срок эксплуатации у них был 10 лет. Поэтому было принято решение о полном выводе комплексов из эксплуатации».
Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».