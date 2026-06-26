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Аксенов объяснил, для чего в Крыму ввели режим ЧС

Аксенов: режим ЧС в Крыму ввели для решения экономических вопросов.

Источник: Комсомольская правда

Режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели для решения экономических вопросов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 июня, в Крыму и Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие указы подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор города-героя Михаил Развожаев. Сообщалось, что это, в частности, нужно для решения экономических вопросов.

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», — написал Аксенов.

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