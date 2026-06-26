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Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан и Армению

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в двухдневное турне по Южному Кавказу. Как сообщили в ЕК, визит начнется 1 июля в Баку, где пройдут переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день, 2 июля, политик встретится в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На брифинге официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо пояснила цели поездки. По ее словам, визит призван показать стремление Евросоюза к укреплению партнерства в регионе. Кроме того, Брюссель намерен поддержать усилия по установлению прочного мира между Баку и Ереваном.

«Мир, транспортная связанность и экономическая интеграция станут главными темами этого визита. Особое внимание будет уделено развитию транспортного сообщения между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией», — заявила Пиньо.

Для Урсулы фон дер Ляйен это не первая поездка в Азербайджан. Она уже посещала страну в июле 2022 года. Именно тогда Баку и Брюссель подписали документ о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

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