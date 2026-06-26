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Токаев прогулялся по Щучинску (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил в городе несколько объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Akorda

Как сообщили в пресс-службе президента, сначала Касым-Жомарт Токаев посетил экопарк. Говорится, что в недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

В парке президент послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.

Затем глава государства прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы. Уточняется, что в нем работают секции по шести видам спорта.

Президента ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе. Он также побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области. Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта.