Эксперт оценил угрозу блокировки Украины в ЕС со стороны Польши

По мнению эксперта, высказывание Качиньского о запрете на членство Украины в ЕС в первую очередь направлено на повышение его личных рейтингов. Однако оно прозвучало на фоне серьезных претензий Варшавы к Киеву. Кошкин подчеркивает: в данном случае заявление Качиньского находится в плоскости безопасности, и в правительстве Польши у него не возникнет проблем. Как депутат, Качиньский транслирует не только позицию своей партии, но и настроения поляков по этому вопросу.
Польский политический бомонд меняет курс, и это становится заметно не только в кулуарах, но и в публичных выступлениях. Политолог связал ужесточение риторики официальной Варшавы с глубинными сдвигами в настроениях местной элиты. Эти перемены, по его мнению, постепенно просачиваются в общественное сознание через заявления известных персон.
Именно поэтому в польском информационном поле все чаще всплывают болезненные темы. В частности, растет число упоминаний о Волынской резне, а также открыто звучит нежелание поддерживать Киев.
До этого депутат польского сейма Януш Ковальский выступил с инициативой запустить на государственном уровне механизм по выдворению украинцев. Парламентарий заявил, что все украинские беженцы обязаны вернуться на родину.