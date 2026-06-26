Эксперт оценил угрозу блокировки Украины в ЕС со стороны Польши

По мнению эксперта, высказывание Качиньского о запрете на членство Украины в ЕС в первую очередь направлено на повышение его личных рейтингов. Однако оно прозвучало на фоне серьезных претензий Варшавы к Киеву. Кошкин подчеркивает: в данном случае заявление Качиньского находится в плоскости безопасности, и в правительстве Польши у него не возникнет проблем. Как депутат, Качиньский транслирует не только позицию своей партии, но и настроения поляков по этому вопросу.