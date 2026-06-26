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Эксперт оценил угрозу блокировки Украины в ЕС со стороны Польши

Польша способна заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если Варшава не изменит свой нынешний подход к Киеву. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Поводом для комментария стала инициатива лидера польской партии «Право и справедливость» Качиньского об остановке переговорного процесса по евроинтеграции Украины.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, высказывание Качиньского о запрете на членство Украины в ЕС в первую очередь направлено на повышение его личных рейтингов. Однако оно прозвучало на фоне серьезных претензий Варшавы к Киеву. Кошкин подчеркивает: в данном случае заявление Качиньского находится в плоскости безопасности, и в правительстве Польши у него не возникнет проблем. Как депутат, Качиньский транслирует не только позицию своей партии, но и настроения поляков по этому вопросу.

«Польша действительно может повлиять на то, чтобы Украина не вошла в ЕС, но только если займет такую же позицию, как Чехия. Однако воспринимать подобные высказывания всерьез, я думаю, не стоит», — отметил собеседник NEWS.ru.

Польский политический бомонд меняет курс, и это становится заметно не только в кулуарах, но и в публичных выступлениях. Политолог связал ужесточение риторики официальной Варшавы с глубинными сдвигами в настроениях местной элиты. Эти перемены, по его мнению, постепенно просачиваются в общественное сознание через заявления известных персон.

Именно поэтому в польском информационном поле все чаще всплывают болезненные темы. В частности, растет число упоминаний о Волынской резне, а также открыто звучит нежелание поддерживать Киев.

До этого депутат польского сейма Януш Ковальский выступил с инициативой запустить на государственном уровне механизм по выдворению украинцев. Парламентарий заявил, что все украинские беженцы обязаны вернуться на родину.