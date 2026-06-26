Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где встретится с Путиным 26 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 26 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным», — уточнили в сообщении.
Как ожидается, президенты двух стран во время встречи обсудят ключевые вопросы в повестке сотрудничества Беларуси и России. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин будут обсуждать обстановку в регионе и мире.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время.
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Владимиром Путиным.
Также Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси: «Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать».