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Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где встретится с Путиным 26 июня

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 26 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным», — уточнили в сообщении.

Как ожидается, президенты двух стран во время встречи обсудят ключевые вопросы в повестке сотрудничества Беларуси и России. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин будут обсуждать обстановку в регионе и мире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время.

Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, что обсуждает на встречах с Владимиром Путиным.

Также Лукашенко высказался о позиции российских чиновников по поводу Беларуси: «Всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать».

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