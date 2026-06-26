Путин сегодня проведет встречу с Лукашенко

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да. Это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию и планирует провести встречу с Путиным, в рамках которой ожидается обсудить двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире.
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