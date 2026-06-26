МИД РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Ранее посол Молдавии Лилиан Дарий получил жесткое предупреждение в Министерстве иностранных дел России. Дипломата вызвали в ведомство из-за инцидента, который в Москве расценили как грубое нарушение Венской конвенции. Речь идет о задержании российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.