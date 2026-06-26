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МИД РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Россиянам посоветовали не ездить в Молдавию. С таким заявлением выступил МИД РФ, указав на ужесточение правил для граждан страны на въезде в республику. В ведомстве подчеркнули, что ситуация связана с политическим курсом Кишинева.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«МИД России в очередной раз настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве уточнили, что молдавские власти продолжают следовать антироссийской линии — «официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова».

Ранее посол Молдавии Лилиан Дарий получил жесткое предупреждение в Министерстве иностранных дел России. Дипломата вызвали в ведомство из-за инцидента, который в Москве расценили как грубое нарушение Венской конвенции. Речь идет о задержании российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как уточнили в дипведомстве, инцидент произошел 25 июня. В аэропорту молдавской столицы курьеров МИД России удерживали несколько часов. Им выдвинули требования, которые в Москве назвали заведомо неприемлемыми и противоправными. В частности, речь шла о досмотре дипломатической почты и «добровольной» сдаче мобильных телефонов.