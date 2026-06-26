Денис Паслер во второй раз приехал в разрушенную смерчем Кушву

Напомним, что 22 июня 2026 года на Свердловскую область обрушился смерч. Сильнее всего пострадала Кушва. Ураган повредил 124 дома, а также разрушил 32. После ЧП помощь потребовалась 21 жителю. После разрушительного смерча в Кушве были затоплены четыре дома. Около 500 человек борются с последствиями природного катаклизма.