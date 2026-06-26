В Казахстане хотят пересмотреть систему оценивания школьников

«Насчет цветочков, насчет звездочек — этот вопрос, конечно, дополнительно обсуждается. И, мне кажется, ответ на этот вопрос мы дадим уже в августе, когда будем обсуждать его с учителями на августовской конференции», — дополнила Жулдуз Сулейменова.