В Казахстане хотят пересмотреть систему оценивания школьников

Журналисты уточнили, планируется ли в Казахстане изменить систему оценивания знаний учащихся начальных классов, перейдя по примеру ряда стран от традиционных оценок к альтернативным форматам, таким как стикеры, цветовые обозначения, символы и другие способы.
«В 2016 году было реализовано критериальное оценивание, в том числе СОР и СОЧ. Мы сейчас начали большую аналитическую работу и видим, что во многих странах, где внедрена данная система оценивания, в начальной школе СОР и СОЧ не проводятся», — озвучила министр.
По ее словам, сейчас Министерство просвещения проводит аналитику, а также обсуждение того, чтобы в начальной школе вообще отменить критериальное оценивание.
«Насчет цветочков, насчет звездочек — этот вопрос, конечно, дополнительно обсуждается. И, мне кажется, ответ на этот вопрос мы дадим уже в августе, когда будем обсуждать его с учителями на августовской конференции», — дополнила Жулдуз Сулейменова.
26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова пообещала «отходить» от практики СОР и СОЧ в Казахстане. Позже депутат Ирина Смирнова заявила, что «должны ответить те, кто вводил эту систему оценивания в школах».