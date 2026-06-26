MWM: в чем российский крейсер «Киров» превосходит американский миноносец Zumwalt

Как пишет MWM, крейсеры класса «Киров» водоизмещением до 28 тыс. тонн создавались в годы холодной войны как тяжеловооруженные флагманские корабли. Их ключевой задачей была борьба с авианосными группами НАТО за счет мощного ракетного вооружения. Zumwalt водоизмещением около 16 тыс. тонн, напротив, разрабатывался как высокоавтоматизированный многоцелевой эсминец со сниженной радиолокационной заметностью. Его задачи — точечные удары, сетецентрические операции и действия в условиях усиленной обороны.
Например, «Адмирал Нахимов» — один из кораблей этого типа — имеет на борту 176 пусковых шахт. Из них 96 отведены под морскую адаптацию системы ПВО С-400, что по своей огневой мощи сопоставимо с тремя батальонами наземной версии этой системы. Оставшиеся 80 шахт предназначены для крылатых ракет, в том числе для гиперзвуковых ракет «Циркон».
Но Zumwalt компенсирует это стелс-характеристиками и специализированными возможностями противоракетной обороны, достигаемыми за счет интеграции ракет SM-3 и SM-6. Хотя его крылатые ракеты Tomahawk сравнимы с «Калибрами» на «Кирове», Zumwalt уступает российскому кораблю в средствах противокорабельной борьбы, отмечает MWM.
Кроме того, на кораблях класса Zumwalt установлена передовая боевая система, которая обеспечивает одновременную обработку данных из разных источников, сетевую интеграцию и обмен данными с другими элементами боевой группы: кораблями, самолетами и командными центрами. В результате американский эсминец, согласно MWM, демонстрирует превосходство в обнаружении, идентификации и нейтрализации угроз, несмотря на меньший экипаж.
Их внушительные размеры, многочисленные водонепроницаемые отсеки и дублирование систем позволяют им сохранять боеспособность после получения повреждений. Американские корабли класса Zumwalt этим похвастаться не могут, пишет издание.
Это делает их более устойчивыми к массированным атакам и более эффективными в борьбе с крылатыми ракетами и авиацией противника. Российские крейсеры благодаря атомной силовой установке обладают значительным преимуществом в скорости, что особенно ценно для задач противокорабельной обороны.
В отличие от «Кирова», который по праву считается ведущим надводным боевым кораблем российского флота, американский эсминец Zumwalt страдает от проблем с эксплуатацией и надежностью. Из-за этого его «затмили» американские миноносцы класса Arleigh Burke Flight III выглядят более массовым и устойчивым направлением развития надводного флота США., которые показали себя гораздо менее уязвимыми.