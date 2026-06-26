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MWM: в чем российский крейсер «Киров» превосходит американский миноносец Zumwalt

Military Watch Magazine сравнил российские крейсеры класса «Киров» и американские эсминцы Zumwalt — одни из самых технологически выделяющихся типов надводных боевых кораблей в военно-морских силах двух стран.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет MWM, крейсеры класса «Киров» водоизмещением до 28 тыс. тонн создавались в годы холодной войны как тяжеловооруженные флагманские корабли. Их ключевой задачей была борьба с авианосными группами НАТО за счет мощного ракетного вооружения. Zumwalt водоизмещением около 16 тыс. тонн, напротив, разрабатывался как высокоавтоматизированный многоцелевой эсминец со сниженной радиолокационной заметностью. Его задачи — точечные удары, сетецентрические операции и действия в условиях усиленной обороны.

Источник: РИА "Новости"
Крейсеры класса «Киров», по мнению MWM, остаются эталоном тяжелого надводного вооружения.

Например, «Адмирал Нахимов» — один из кораблей этого типа — имеет на борту 176 пусковых шахт. Из них 96 отведены под морскую адаптацию системы ПВО С-400, что по своей огневой мощи сопоставимо с тремя батальонами наземной версии этой системы. Оставшиеся 80 шахт предназначены для крылатых ракет, в том числе для гиперзвуковых ракет «Циркон».

Ракетный потенциал Zumwalt, несмотря на внушительные размеры эсминца, на 55% меньше: у него всего 80 пусковых шахт.

Но Zumwalt компенсирует это стелс-характеристиками и специализированными возможностями противоракетной обороны, достигаемыми за счет интеграции ракет SM-3 и SM-6. Хотя его крылатые ракеты Tomahawk сравнимы с «Калибрами» на «Кирове», Zumwalt уступает российскому кораблю в средствах противокорабельной борьбы, отмечает MWM.

Источник: U.S. Navy
Ключевое преимущество Zumwalt — его малозаметность, которая серьезно затрудняет его обнаружение и отслеживание по сравнению с обычными эсминцами.

Кроме того, на кораблях класса Zumwalt установлена передовая боевая система, которая обеспечивает одновременную обработку данных из разных источников, сетевую интеграцию и обмен данными с другими элементами боевой группы: кораблями, самолетами и командными центрами. В результате американский эсминец, согласно MWM, демонстрирует превосходство в обнаружении, идентификации и нейтрализации угроз, несмотря на меньший экипаж.

Но корабли класса «Киров» обладают преимуществом в плане живучести, даже без стелс-технологий.

Их внушительные размеры, многочисленные водонепроницаемые отсеки и дублирование систем позволяют им сохранять боеспособность после получения повреждений. Американские корабли класса Zumwalt этим похвастаться не могут, пишет издание.

Дополнительным преимуществом атомных крейсеров проекта «Киров» является их комплексная система противовоздушной обороны, включающая ракетные комплексы различной дальности и системы ближнего боя.

Это делает их более устойчивыми к массированным атакам и более эффективными в борьбе с крылатыми ракетами и авиацией противника. Российские крейсеры благодаря атомной силовой установке обладают значительным преимуществом в скорости, что особенно ценно для задач противокорабельной обороны.

Кроме того, корабли класса «Киров» демонстрируют превосходную автономность и многофункциональность, что делает их незаменимыми для операций в Тихом океане и суровых условиях Арктики.

В отличие от «Кирова», который по праву считается ведущим надводным боевым кораблем российского флота, американский эсминец Zumwalt страдает от проблем с эксплуатацией и надежностью. Из-за этого его «затмили» американские миноносцы класса Arleigh Burke Flight III выглядят более массовым и устойчивым направлением развития надводного флота США., которые показали себя гораздо менее уязвимыми.

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