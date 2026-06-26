MWM: в чем российский крейсер «Киров» превосходит американский миноносец Zumwalt

Например, «Адмирал Нахимов» — один из кораблей этого типа — имеет на борту 176 пусковых шахт. Из них 96 отведены под морскую адаптацию системы ПВО С-400, что по своей огневой мощи сопоставимо с тремя батальонами наземной версии этой системы. Оставшиеся 80 шахт предназначены для крылатых ракет, в том числе для гиперзвуковых ракет «Циркон».