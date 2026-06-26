Облизбирком: подписи на предстоящих выборах проверит искусственный интеллект

«Он вычленяет эти цепочки в помощь экспертам-почерковедам, которых мы традиционно привлекаем для работы и проверки подписных листов. В случае появления таких цепочек эти подписи затем проверит специалист УМВД. И все решения о достоверности либо недостоверности данной подписи принимаются только на основании заключения экспертов», — рассказала глава облизбиркома.