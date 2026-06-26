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Облизбирком: подписи на предстоящих выборах проверит искусственный интеллект

Главная задача ИИ — выявить кластеры подписей, которые, возможно, внесены одной рукой.

В ходе предстоящей избирательной кампании в Калининградской области будут использоваться современные технологии. В частности, подписи избирателей, предоставляемые кандидатами для регистрации, проверят с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказала в ходе брифинга 25 июня председатель облизбиркома Инесса Винярская.

«В этот раз проверка будет проводиться с применением специального программно-технического комплекса на основе искусственного интеллекта. Все подписи отсканируют, автоматически проверят через нашу систему ГАС-выбора на предмет соответствия паспортов, адресов, фамилий имен, отчеств», — сообщила Винярская, уточнив, что главная задача ИИ — выявить кластеры подписей, которые, возможно, внесены одной рукой.

«Он вычленяет эти цепочки в помощь экспертам-почерковедам, которых мы традиционно привлекаем для работы и проверки подписных листов. В случае появления таких цепочек эти подписи затем проверит специалист УМВД. И все решения о достоверности либо недостоверности данной подписи принимаются только на основании заключения экспертов», — рассказала глава облизбиркома.

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