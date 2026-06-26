Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

«Судьба Сергея Борисовича была неразрывно связана с Петербургом. Здесь он вырос, окончил Ленинградский государственный университет и начал свой профессиональный путь… На самых сложных и ответственных постах он всегда оставался истинным петербуржцем — интеллигентным, мудрым, принципиальным и глубоко верным своим корням. Он поддерживал родной город и искренне радовался его успехам», — написал губернатор Санкт-Петербурга.