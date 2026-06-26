Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что его заслуги останутся примером высочайшего служения Отечеству.
«Сергей Борисович внес большой вклад в модернизацию Вооруженных Сил России и укрепление обороноспособности страны в сложнейший исторический период. Его заслуги в руководстве администрацией президента, развитии отечественного баскетбола и сохранении уникальной природы России останутся примером высочайшего служения Отечеству», — говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что Иванов был истинным патриотом России, беззаветно преданным городу и стране.
«Судьба Сергея Борисовича была неразрывно связана с Петербургом. Здесь он вырос, окончил Ленинградский государственный университет и начал свой профессиональный путь… На самых сложных и ответственных постах он всегда оставался истинным петербуржцем — интеллигентным, мудрым, принципиальным и глубоко верным своим корням. Он поддерживал родной город и искренне радовался его успехам», — написал губернатор Санкт-Петербурга.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.