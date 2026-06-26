Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запретили депортировать воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на депортацию иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

Источник: РИА "Новости"

Новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту, а также на тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных российских воинских формирований. Как следует из подписанного закона, в отношении таких лиц не допускается депортация из России. Также им не может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу. Аннулирование перечисленных документов в данном случае также запрещено.

Кроме того, документом предусматривается прекращение исполнения всех решений, принятых с 24 февраля 2022 года, о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов или их аннулировании в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ. Согласно тексту закона, данные решения утрачивают силу.