В России запретили депортировать воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту, а также на тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных российских воинских формирований. Как следует из подписанного закона, в отношении таких лиц не допускается депортация из России. Также им не может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу. Аннулирование перечисленных документов в данном случае также запрещено.