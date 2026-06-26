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Лукашенко прилетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В опубликованных каналом кадрах запечатлено, как президент спускается по трапу самолета, садится в автомобиль, после чего кортеж отправляется.

«Старт визита», — указано в сообщении.

Как ранее информировал Telegram-канал, в ходе рабочей поездки в РФ Лукашенко проведет в пятницу встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин проведет переговоры с Лукашенко в пятницу.

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