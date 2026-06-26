Лукашенко прилетел в Россию

Как ранее информировал Telegram-канал, в ходе рабочей поездки в РФ Лукашенко проведет в пятницу встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и в мире.