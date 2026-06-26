Лукашенко прилетел в Россию

В опубликованных каналом кадрах запечатлено, как президент спускается по трапу самолета, садится в автомобиль, после чего кортеж отправляется.
«Старт визита», — указано в сообщении.
Как ранее информировал Telegram-канал, в ходе рабочей поездки в РФ Лукашенко проведет в пятницу встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и в мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин проведет переговоры с Лукашенко в пятницу.