Путин встретился с Лукашенко на Валдае

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу на Валдае в формате «тет-а-тет», сообщило белорусское агентство Белта.
«Началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств общаются в формате “тет-а-тет” в резиденции Владимира Путина на Валдае», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в переговорной повестке — актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе, говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше