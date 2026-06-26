Bloomberg: Пентагон может передать ИИ функцию выбора целей в бою

По данным агентства Bloomberg, принципы выбора целей были пересмотрены и утверждены в апреле без публичного объявления. В документе теперь описываются системы, в которых искусственный интеллект может инициировать действия при мониторинге со стороны человека. Агентство отмечает, что это отличается от прежнего подхода, при котором именно человек запускал такие действия.