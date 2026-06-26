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Bloomberg: Пентагон может передать ИИ функцию выбора целей в бою

Пентагон пересмотрел доктрину о том, как американские военные выбирают цели в бою. Как пишет Bloomberg, обновленные правила открывают искусственному интеллекту путь к более заметной роли при принятии военных решений.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным агентства Bloomberg, принципы выбора целей были пересмотрены и утверждены в апреле без публичного объявления. В документе теперь описываются системы, в которых искусственный интеллект может инициировать действия при мониторинге со стороны человека. Агентство отмечает, что это отличается от прежнего подхода, при котором именно человек запускал такие действия.

В обновленной доктрине говорится, что скорость будущих боевых действий и развитие ИИ у противников США могут потребовать от американских войск внедрения полностью автономных систем.

Алгоритмы, как следует из документа, способны получать и анализировать разведданные «в масштабах и со скоростью, намного превышающими возможности человека», а искусственный интеллект «сократит цикл от датчика до стрелка» и «увеличит темп операций».

Bloomberg подчеркивает, что это является отходом от текущей практики, в которой человек инициирует действия.

По мнению агентства, пересмотренные принципы доказывают, что Пентагон стремится ускорить внедрение ИИ — технологии, которая уже меняет характер боевых действий в конфликтах по всему миру.

В обновленной доктрине отмечается, что военные «должны проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерной зависимости от результатов ИИ без контроля со стороны человека».

Bloomberg подчеркивает, что быстрое расширение возможностей искусственного интеллекта создает новые угрозы и этические дилеммы, в том числе с точки зрения соблюдения законов вооруженных конфликтов.

Агентство пишет, что пока неясно, учитывались ли при пересмотре доктрины уроки войны с Ираном. Документ появился через несколько недель после того, как Пентагон объявил о расследовании удара в иранском Минабе, где, по данным Bloomberg, погибли около 120 детей.

25 июня Пентагон также сообщил, что представит передовые инструменты на базе ИИ для управления боем, поддержки принятия решений и выбора целей. Главный специалист ведомства по цифровым технологиям и ИИ Кэмерон Стэнли заявил, что Пентагон создает совместимую сеть ИИ-агентов, которая даст командирам более быстрый доступ к качественной информации, сохраняя человеческое суждение в центре каждого решения о выборе цели.

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