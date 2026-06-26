Bloomberg: Пентагон может передать ИИ функцию выбора целей в бою

По данным агентства Bloomberg, принципы выбора целей были пересмотрены и утверждены в апреле без публичного объявления. В документе теперь описываются системы, в которых искусственный интеллект может инициировать действия при мониторинге со стороны человека. Агентство отмечает, что это отличается от прежнего подхода, при котором именно человек запускал такие действия.
В обновленной доктрине говорится, что скорость будущих боевых действий и развитие ИИ у противников США могут потребовать от американских войск внедрения полностью автономных систем.
Алгоритмы, как следует из документа, способны получать и анализировать разведданные «в масштабах и со скоростью, намного превышающими возможности человека», а искусственный интеллект «сократит цикл от датчика до стрелка» и «увеличит темп операций».
По мнению агентства, пересмотренные принципы доказывают, что Пентагон стремится ускорить внедрение ИИ — технологии, которая уже меняет характер боевых действий в конфликтах по всему миру.
В обновленной доктрине отмечается, что военные «должны проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерной зависимости от результатов ИИ без контроля со стороны человека».
25 июня Пентагон также сообщил, что представит передовые инструменты на базе ИИ для управления боем, поддержки принятия решений и выбора целей. Главный специалист ведомства по цифровым технологиям и ИИ Кэмерон Стэнли заявил, что Пентагон создает совместимую сеть ИИ-агентов, которая даст командирам более быстрый доступ к качественной информации, сохраняя человеческое суждение в центре каждого решения о выборе цели.