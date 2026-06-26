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В Волгоградской области завершились учения по пресечению теракта на ВДСК

Силовики отчитались о достигнутых целях.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 26 июня 2026 года в Волгоградской области завершились учения силовиков на Волго-Донском судоходном канале. Жители Светлоярского района могли наблюдать скопление силовиков с оружием и спецтехники. Оперативные группы и спецслужбы работали на гидротехническом сооружении, где по легенде учений готовился теракт. В тренировке задействовали несколько подразделений сотрудников.

— Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, — прокомментировали в оперштабе.

Ранее плановые антитеррористические учения проходили на объектах критической и транспортной инфраструктуры, в учебных заведениях Волгограда и области.