В Волгоградской области завершились учения по пресечению теракта на ВДСК

В пятницу, 26 июня 2026 года в Волгоградской области завершились учения силовиков на Волго-Донском судоходном канале. Жители Светлоярского района могли наблюдать скопление силовиков с оружием и спецтехники. Оперативные группы и спецслужбы работали на гидротехническом сооружении, где по легенде учений готовился теракт. В тренировке задействовали несколько подразделений сотрудников.