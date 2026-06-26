Трамп обвинил Иран в глупом нарушении перемирия

Иран запустил не менее четырех дронов-камикадзе, атаковавших суда, которые шли через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Один беспилотник попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна, оно получило повреждения, но продолжило путь. Еще три аппарата были сбиты американскими войсками.
«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — добавил Трамп.
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