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Трамп обвинил Иран в глупом нарушении перемирия

Иран запустил не менее четырех дронов-камикадзе, атаковавших суда, которые шли через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: РБК

Иран запустил не менее четырех дронов-камикадзе, атаковавших суда, которые шли через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Один беспилотник попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна, оно получило повреждения, но продолжило путь. Еще три аппарата были сбиты американскими войсками.

«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — добавил Трамп.

Материал дополняется.

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