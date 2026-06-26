Что известно о встрече Лукашенко и Путина тет-а-тет на Валдае 26 июня 2026

Вечером 26 июня началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает БелТА. Лидеры двух стран общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае.
Планируется, что переговоры затронут актуальные вопросы белорусско-российских отношений в разных сферах, работу над совместными проектами. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят также международные вопросы и ситуацию в регионе.
Ранее президент Беларуси раскрыл, что обсуждает на встречах с Владимиром Путиным.
Напомним, что 23 июня Александр Лукашенко сообщил, что готовится к длительной зарубежной командировке.