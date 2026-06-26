Захарова заявила, что Армения сочла ЕАЭС «временной мерой» перед ЕС

Захарова отметила, что Пашинян на заседании правительства 25 июня, а также во время общения с журналистами оставил без ответа главный вопрос — «как можно принимать в 2025 году закон “О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз”, раз за разом утверждать, что будущее Армении в Европе, подписывать в мае 2026 года совместные с ЕС декларации с перечнем конкретных шагов, нацеленных на сближение республики с этим объединением, — и одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС».