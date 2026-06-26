Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что Армения сочла ЕАЭС «временной мерой» перед ЕС

Представитель МИД России заявила, что власти Армении оставляют без ответа вопрос, как можно совмещать намерения вступить в ЕС и желание оставаться в ЕАЭС, и что такое поведение «нельзя назвать добросовестным членством».

Источник: РБК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что поведение нынешних властей Армении, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, нельзя назвать добросовестным членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Захарова отметила, что Пашинян на заседании правительства 25 июня, а также во время общения с журналистами оставил без ответа главный вопрос — «как можно принимать в 2025 году закон “О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз”, раз за разом утверждать, что будущее Армении в Европе, подписывать в мае 2026 года совместные с ЕС декларации с перечнем конкретных шагов, нацеленных на сближение республики с этим объединением, — и одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС».

«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках союза — лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», — подчеркнула Захарова.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако считает необходимым как можно скорее урегулировать возникшие проблемы внутри объединения.

В последние годы Армения последовательно развивает отношения с Европейским союзом. Весной 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Президент России Владимир Путин не раз предупреждал власти республики, что Армении следует как можно раньше определиться с выбором между ЕС или ЕАЭС и только в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».

На заседании Высшего евразийского экономического совета 29 мая, которое прошло без участия премьер-министра Армении, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Ереван как можно скорее определиться между дальнейшим участием в ЕАЭС и курсом на евроинтеграцию, предложив провести соответствующий референдум.

По словам Пашиняна, Армению не лишат членства в ЕАЭС, поскольку все решения организация принимает при согласии всех стран-участниц.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше