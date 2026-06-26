Захарова заявила, что Армения сочла ЕАЭС «временной мерой» перед ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что поведение нынешних властей Армении, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, нельзя назвать добросовестным членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Захарова отметила, что Пашинян на заседании правительства 25 июня, а также во время общения с журналистами оставил без ответа главный вопрос — «как можно принимать в 2025 году закон “О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз”, раз за разом утверждать, что будущее Армении в Европе, подписывать в мае 2026 года совместные с ЕС декларации с перечнем конкретных шагов, нацеленных на сближение республики с этим объединением, — и одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС».
«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках союза — лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», — подчеркнула Захарова.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако считает необходимым как можно скорее урегулировать возникшие проблемы внутри объединения.
В последние годы Армения последовательно развивает отношения с Европейским союзом. Весной 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Президент России Владимир Путин не раз предупреждал власти республики, что Армении следует как можно раньше определиться с выбором между ЕС или ЕАЭС и только в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».
На заседании Высшего евразийского экономического совета 29 мая, которое прошло без участия премьер-министра Армении, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Ереван как можно скорее определиться между дальнейшим участием в ЕАЭС и курсом на евроинтеграцию, предложив провести соответствующий референдум.
По словам Пашиняна, Армению не лишат членства в ЕАЭС, поскольку все решения организация принимает при согласии всех стран-участниц.
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