Стубб утвердил отмену запрета на ввоз в Финляндию ядерного оружия

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Финляндии. Поправки вступят в силу с 1 июля.
Ранее финские парламентарии большинством голосов (125 против 61) проголосовали за применение поправок, писало издание Politico. Министр обороны страны Антти Хяккянен тогда назвал этот шаг «жизненно важным» для безопасности Финляндии, но подчеркнул, что страна не планирует постоянно размещать ядерное оружие на своей территории.
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