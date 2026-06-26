Стубб утвердил отмену запрета на ввоз в Финляндию ядерного оружия

Ранее финские парламентарии большинством голосов (125 против 61) проголосовали за применение поправок, писало издание Politico. Министр обороны страны Антти Хяккянен тогда назвал этот шаг «жизненно важным» для безопасности Финляндии, но подчеркнул, что страна не планирует постоянно размещать ядерное оружие на своей территории.