Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США

Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Суда были остановлены иранскими ВМС и вынуждены изменить курс. Согласно этим данным, танкеры пытались пройти через пролив, используя южный коридор, однако после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив. В четверг Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.