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Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США

Президент США Дональд Трамп заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня с Соединенными Штатами.

Источник: AP 2024

Американский лидер написал в Truth Social, что Иран запустил «по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив».

По информации, изложенной Трампом, один из этих беспилотников попал по грузовому судну. «Разумеется, это очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил глава администрации США.

На данный момент с его стороны не последовало никаких угроз в адрес Ирана.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Суда были остановлены иранскими ВМС и вынуждены изменить курс. Согласно этим данным, танкеры пытались пройти через пролив, используя южный коридор, однако после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив. В четверг Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.

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