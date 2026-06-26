Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США

Американский лидер написал в Truth Social, что Иран запустил «по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив».
По информации, изложенной Трампом, один из этих беспилотников попал по грузовому судну. «Разумеется, это очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил глава администрации США.
На данный момент с его стороны не последовало никаких угроз в адрес Ирана.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Суда были остановлены иранскими ВМС и вынуждены изменить курс. Согласно этим данным, танкеры пытались пройти через пролив, используя южный коридор, однако после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив. В четверг Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.