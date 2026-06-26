«Яблоко» представило кандидатов на выборы в Госдуму

Политкомитет партии «Яблоко» рекомендовал съезду партии, запланированному на 27 июня, шесть кандидатов на выдвижение в Государственную думу. По данным пресс-службы, в общефедеральную часть списка войдут:
Адвокат Льва Шлосберга (включен в реестр иностранных агентов) Виталий Исаков;
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов;
Бывший зампредседателя партии, руководитель ее аналитического центра Иван Большаков;
Советник председателя «Яблока» и глава омского реготделения Татьяна Шнейдер;
Директор юридического агентства «Развитие» и председатель челябинского реготделения Ярослав Щербаков;
Зампредседателя псковского реготделения Яна Иванова.
В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день более 40 членов «Яблока» лишены права на участие в выборах. Председатель Николай Рыбаков и пять депутатов региональных заксобраний были привлечены к административной ответственности «за демонстрацию экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП). Зампреды партии Лев Шлосберг, Борис Вишневский и Владимир Дорохов объявлены в России иноагентами, а Анна Черепанова — аффилированной с иноагентом. Еще один заместитель председателя Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о фейках об армии.