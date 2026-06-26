«Яблоко» представило кандидатов на выборы в Госдуму

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день более 40 членов «Яблока» лишены права на участие в выборах. Председатель Николай Рыбаков и пять депутатов региональных заксобраний были привлечены к административной ответственности «за демонстрацию экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП). Зампреды партии Лев Шлосберг, Борис Вишневский и Владимир Дорохов объявлены в России иноагентами, а Анна Черепанова — аффилированной с иноагентом. Еще один заместитель председателя Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о фейках об армии.