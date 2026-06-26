Хватит и дня: У японской армии нет шансов в бою против ВС РФ, считают в Китае

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает совместные учения США и Японии с развёртыванием ракетного комплекса Typhon как шаг, угрожающий российским интересам. Она также отметила, что Россия регулярно предупреждала японскую сторону о рисках размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности и о том, что подобные решения будут квалифицироваться как враждебные и игнорирующие национальные интересы РФ.