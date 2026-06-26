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Хватит и дня: У японской армии нет шансов в бою против ВС РФ, считают в Китае

Россия способна завершить боевые действия против Японии в течение одного дня, передаёт китайское издание NetEase со ссылкой на немецких военных экспертов. Аналитики пришли к выводу, что японские Силы самообороны уступают российской армии по всем ключевым направлениям.

Численность японской армии более чем на 80 процентов меньше российской, а отставание в танках ещё серьёзнее. Японский Type 10, который местные эксперты называют сильнейшим в Азии, в реальном бою, по мнению аналитиков, бессилен перед последними российскими разработками.

Японские ВВС, оснащённые американскими F-15J и F-35A, сильно зависят от поставок из США, а эксплуатация 147 машин F-35 затруднена из-за проблем с запчастями. Отсутствие стратегических бомбардировщиков, по мнению экспертов, лишает Японию возможности наносить удары по российской территории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает совместные учения США и Японии с развёртыванием ракетного комплекса Typhon как шаг, угрожающий российским интересам. Она также отметила, что Россия регулярно предупреждала японскую сторону о рисках размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности и о том, что подобные решения будут квалифицироваться как враждебные и игнорирующие национальные интересы РФ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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