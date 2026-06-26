Хватит и дня: У японской армии нет шансов в бою против ВС РФ, считают в Китае

Численность японской армии более чем на 80 процентов меньше российской, а отставание в танках ещё серьёзнее. Японский Type 10, который местные эксперты называют сильнейшим в Азии, в реальном бою, по мнению аналитиков, бессилен перед последними российскими разработками.
Японские ВВС, оснащённые американскими F-15J и F-35A, сильно зависят от поставок из США, а эксплуатация 147 машин F-35 затруднена из-за проблем с запчастями. Отсутствие стратегических бомбардировщиков, по мнению экспертов, лишает Японию возможности наносить удары по российской территории.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает совместные учения США и Японии с развёртыванием ракетного комплекса Typhon как шаг, угрожающий российским интересам. Она также отметила, что Россия регулярно предупреждала японскую сторону о рисках размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности и о том, что подобные решения будут квалифицироваться как враждебные и игнорирующие национальные интересы РФ.
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