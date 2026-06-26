Худший сценарий для Киева: Во Франции оценили положение ВСУ в Константиновке

Позиции украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают ослабевать. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в ВСУ. По данным издания, ситуация для украинских сил в этом направлении постепенно ухудшается и становится всё более сложной.