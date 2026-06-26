Песков: Сергей Иванов был настоящим членом команды Путина

«Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова стало очень печальной новостью для всей администрации президента и конечно особенно для президента Путина. Сергей Борисович и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, Иванов был действительно членом команды Путина», — сказал спикер Кремля.