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Песков: Сергей Иванов был настоящим членом команды Путина

Покойный экс-министр обороны Сергей Иванов был настоящим членом команды президента РФ Владимира Путина. Об этом в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова стало очень печальной новостью для всей администрации президента и конечно особенно для президента Путина. Сергей Борисович и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, Иванов был действительно членом команды Путина», — сказал спикер Кремля.

Песков напомнилподчеркнул, что Иванов работал плечом к плечу с будущим президентом ещё в разведке, затем в Министерстве обороны, а позже совмещал руководство военным ведомством с постом вице-премьера.

Песков особо выделил неизменно высокий профессионализм покойного. По его словам, Иванова ценили многие поколения служащих как эффективного политика, сотрудника и руководителя.

Напомним, экс-министр обороны Сергей Иванов, возглавлявший ведомство с 2001 по 2007 год, скончался на 73-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. В Сети опубликовали фото с одним из его последних появлений на публике.

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