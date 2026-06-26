Песков: Сергей Иванов был настоящим членом команды Путина

«Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова стало очень печальной новостью для всей администрации президента и конечно особенно для президента Путина. Сергей Борисович и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, Иванов был действительно членом команды Путина», — сказал спикер Кремля.
Песков напомнилподчеркнул, что Иванов работал плечом к плечу с будущим президентом ещё в разведке, затем в Министерстве обороны, а позже совмещал руководство военным ведомством с постом вице-премьера.
Песков особо выделил неизменно высокий профессионализм покойного. По его словам, Иванова ценили многие поколения служащих как эффективного политика, сотрудника и руководителя.
Напомним, экс-министр обороны Сергей Иванов, возглавлявший ведомство с 2001 по 2007 год, скончался на 73-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. В Сети опубликовали фото с одним из его последних появлений на публике.
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