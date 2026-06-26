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«Как Шариков»: Швецов сравнил идеи коммунистов отобрать вклады с «Собачьим сердцем»

Предложения об изъятии банковских вкладов россиян, если они и звучали, были всего лишь эпатажными заявлениями, не имеющими перспектив реализации. Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК.

Источник: Life.ru

По словам Швецова, подобные инициативы не стоит воспринимать всерьёз, а их появление он связал с электоральными играми. Он напомнил, что в стране кредитов у граждан значительно больше, чем депозитов, и призвал не сеять панику.

«Коммунисты — достаточно грамотные ребята. В своё время Ленин сказал, что первое советское правительство — самое грамотное в Европе. Поэтому я думаю, что они знают бухгалтерский учёт. Вот. И если даже и был какой-то намёк на изъятие, то это, конечно, эпатирование публики» — заявил Швецов.

Поводом для обсуждения стало выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на XIX съезде партии. Он сообщил о 130 трлн рублей на счетах граждан и предприятий, после чего некоторые СМИ растиражировали версию о возможном изъятии. Сам Зюганов категорически опроверг такие трактовки. Однако в Госдуме успели назвать идею бредом.

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