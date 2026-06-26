«Как Шариков»: Швецов сравнил идеи коммунистов отобрать вклады с «Собачьим сердцем»

«Коммунисты — достаточно грамотные ребята. В своё время Ленин сказал, что первое советское правительство — самое грамотное в Европе. Поэтому я думаю, что они знают бухгалтерский учёт. Вот. И если даже и был какой-то намёк на изъятие, то это, конечно, эпатирование публики» — заявил Швецов.