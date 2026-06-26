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Киберспортсмен S1mple попал в бан на Украине вслед за Mira и Yatoro из-за игры с россиянами

Федерация киберспорта Украины приняла решение о дисквалификации 33 украинских спортсменов. Причиной стало участие в командах с российскими игроками или сотрудничество с организациями из РФ. Информация опубликована на сайте ведомства.

Источник: Life.ru

Наказание затронуло и одного из самых известных киберспортсменов страны — Александра S1mple Костылёва. Он получил годичную дисквалификацию. По данным федерации, спортсмен играл вместе с гражданами России в ряде команд, включая NAVI.

«Дисквалификация распространяется на внутренние соревнования в Украине и исключает игрока из состава национальной сборной для участия в международных турнирах», — отмечается в тексте.

В общей сложности под санкции попали 44 киберспортсмена, большинство из них — игроки в CS2 и Dota 2. Среди дополнительных причин отстранений называются использование читов, договорные матчи, неявка на игры и токсичное поведение.

Как сообщалось в 2023 году, двое игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 также были внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины (ФКУ). Это произошло из-за того, что они выступали с россиянами в одном коллективе. Это Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Также под санкции подпали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO). Это Захар Силедчик, Игорь Жданов и Мирослав Плахотя.

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