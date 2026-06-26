Киберспортсмен S1mple попал в бан на Украине вслед за Mira и Yatoro из-за игры с россиянами

Как сообщалось в 2023 году, двое игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 также были внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины (ФКУ). Это произошло из-за того, что они выступали с россиянами в одном коллективе. Это Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Также под санкции подпали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO). Это Захар Силедчик, Игорь Жданов и Мирослав Плахотя.