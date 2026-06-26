Трамп пригрозил Европе 100-процентной пошлиной на все товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100%-е пошлины на товары из европейских стран, если они введут налог на цифровые услуги для американских компаний.
«Эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, некоторые европейские страны уже обсуждают такой налог и уже почти готовы ввести его.
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