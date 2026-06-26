Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков допустил продолжение переговоров Путина и Лукашенко в субботу

Президенты России и Белоруссии могут не ограничиться одним днём общения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры на Валдае продолжатся в субботу. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам представителя Кремля, всё зависит от того, сочтут ли главы государств это необходимым. Пока никаких жёстких временных рамок не устанавливается.

Главы государств обсуждают ключевые направления Союзного государства, совместные проекты в экономике и региональную безопасность. Встреча проходит на фоне угроз Зеленского, потребовавшего от Минска демонтажа якобы установленных у границы с Украиной ретрансляторов и прекращения поставок топлива в Россию. В Кремле подтверждали, что эта тема будет затронута на переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше