Песков допустил продолжение переговоров Путина и Лукашенко в субботу

Главы государств обсуждают ключевые направления Союзного государства, совместные проекты в экономике и региональную безопасность. Встреча проходит на фоне угроз Зеленского, потребовавшего от Минска демонтажа якобы установленных у границы с Украиной ретрансляторов и прекращения поставок топлива в Россию. В Кремле подтверждали, что эта тема будет затронута на переговорах.