Песков допустил продолжение переговоров Путина и Лукашенко в субботу

По словам представителя Кремля, всё зависит от того, сочтут ли главы государств это необходимым. Пока никаких жёстких временных рамок не устанавливается.
Главы государств обсуждают ключевые направления Союзного государства, совместные проекты в экономике и региональную безопасность. Встреча проходит на фоне угроз Зеленского, потребовавшего от Минска демонтажа якобы установленных у границы с Украиной ретрансляторов и прекращения поставок топлива в Россию. В Кремле подтверждали, что эта тема будет затронута на переговорах.
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