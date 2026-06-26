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Минкульт Латвии запретил русский язык в публичном пространстве: есть одно исключение

Минкульт Латвии запретил использовать русский язык подведомственным учреждениям.

Латвийский глава Минкульта Наурис Пунтулис распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений. Об этом сообщило издание Baltus Balss со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным издания, Пунтулис поручил министерству, подведомственным учреждениям строго соблюдать требования к использованию госязыка и не допускать использования русского в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе не использовать его в рекламе учреждения, на официальных веб-сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах или на международных мероприятиях.

В материале отметили, что данные ограничения не касаются профессиональной художественной деятельности, если оригинал творческой работы составлен на русском языке.

Как писал сайт KP.RU, в апреле стало известно, что латвийским ученикам запретили говорить на русском языке друг с другом в школах, в том числе на переменах. По словам депутата Рижской думы Алексея Росликова, подобные меры являются завуалированным запретом русского языка.

Напомним, ранее глава Минкульта Латвии заявлял, что не против русского языка, но против его самодостаточности.

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