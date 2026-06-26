Минкульт Латвии запретил русский язык в публичном пространстве: есть одно исключение

По данным издания, Пунтулис поручил министерству, подведомственным учреждениям строго соблюдать требования к использованию госязыка и не допускать использования русского в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе не использовать его в рекламе учреждения, на официальных веб-сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах или на международных мероприятиях.