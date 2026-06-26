В России утвердили закон о единой базе номеров IMEI мобильных устройств

Ранее KP.RU написал, что на «Госуслугах» появился особый функционал. Речь идет о «тревожной кнопке», которую может использовать каждый россиянин, если поймет, что его хочет обмануть мошенник. Данные об афере поступят в банк и к мобильному оператору, они в свою очередь смогут заблокировать номер и счет россиянина.