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Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 100% за введение налога на цифровые услуги США

США будут облагать 100-процентными пошлинами товары из европейских стран, которые введут налог на американские цифровые услуги, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, США в качестве ответной меры прекратят любые торговые соглашения с этими странами.

США будут облагать 100-процентными пошлинами товары из европейских стран, которые введут налог на американские цифровые услуги, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, США в качестве ответной меры прекратят любые торговые соглашения с этими странами.

«Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы действительно сделать это», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В 2019 году Франция установила налог в размере 3% на доходы от цифровых услуг, получаемые компаниями с выручкой более €25 млн в республике и €750 млн по всему миру. На прошлой неделе президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что не намерен отменять налог, несмотря на давление со стороны властей США.

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