Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 100% за введение налога на цифровые услуги США

В 2019 году Франция установила налог в размере 3% на доходы от цифровых услуг, получаемые компаниями с выручкой более €25 млн в республике и €750 млн по всему миру. На прошлой неделе президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что не намерен отменять налог, несмотря на давление со стороны властей США.