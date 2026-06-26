Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: Турция готова организовать встречу делегаций РФ и Украины для переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Анкары к скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной, а также о готовности вновь организовать переговорный процесс между делегациями.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве. Трансляция мероприятия велась Министерством иностранных дел Турции в социальных сетях.

«Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На данный момент мы наблюдаем стагнацию дипломатического процесса, усиление конфликта и сосредоточение сторон на достижении военных успехов. Дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. В этом контексте я хочу донести до мировой общественности, как я уже ранее говорил обеим сторонам, что мы готовы вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров в нашей стране», — сказал Хакан Фидан.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше