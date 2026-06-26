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В Венесуэле при землетрясениях 24 июня пострадали трое россиян

В результате землетрясений в Венесуэле, которые произошли 24 июня, пострадали трое граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каракасе, передают «РИА Новости». У пострадавших россиян — травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

В результате землетрясений в Венесуэле, которые произошли 24 июня, пострадали трое граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каракасе, передают «РИА Новости». У пострадавших россиян — травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

Ранее сегодня уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что из-за землетрясений в Венесуэле погибли 589 человек. Пострадали 2,9 тыс. жителей.

Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

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