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Клишас оценил идею Бастрыкина ввести уголовную ответственность с 12 лет

Сенатор Клишас в ответ на слова главы СК Бастрыкина заявил, что парламент обсуждал идею уголовной ответственности с 12 лет, но принял другое решение.

Источник: РБК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал РБК предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.

«Этот вопрос обсуждался в парламенте сравнительно недавно и было принято другое решение, после чего был принят закон, который подписан президентом», — сказал Клишас.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. Закон также ужесточает наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение подростков в диверсии.

«Но у Бастрыкина, конечно же, может быть свой взгляд на этот вопрос», — отметил Клишас.

Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил, что предлагал снизить возраст привлечения к ответственности по УК до 12 лет, но не получил поддержки. Он привел в пример Англию, где минимальный возраст уголовной ответственности — десять лет.

Глава ведомства назвал задачей вербовщиков «создать иллюзию безнаказанности и значимости действий подростков», снять с них моральную ответственность, представив, например, поджог военкомата или диверсию на железной дороге «как акт справедливости, борьбы с системой, участие в крутой игре в реальности».

В 2025 году, уточнил глава СК, правоохранительными органами было расследовано 29 065 преступлений, которые были совершены самими несовершеннолетними или при их соучастии, а число тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков выросло на 21%, до 12 687 правонарушений.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
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