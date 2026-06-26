Клишас оценил идею Бастрыкина ввести уголовную ответственность с 12 лет

Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил, что предлагал снизить возраст привлечения к ответственности по УК до 12 лет, но не получил поддержки. Он привел в пример Англию, где минимальный возраст уголовной ответственности — десять лет.