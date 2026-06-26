Парламент республики одобрил соответствующие законодательные изменения ещё 17 июня. Теперь глава государства поставил финальную подпись.
Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что поправки вступят в силу уже 1 июля. Таким образом, Хельсинки окончательно оформил отказ от многолетнего безъядерного статуса, открыв дорогу для потенциального размещения атомных арсеналов на своей территории.
Неделей ранее финский парламент одобрил поправки, отменяющие действовавший 40 лет запрет на ядерное оружие. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что в случае ввоза и хранения атомных арсеналов страна автоматически станет целью для Российской армии.
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