В Петербурге может появиться памятник сподвижнику Петра I: Путин дал соответствующее поручение

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) обеспечить установку в городе памятника сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору Северной столицы Александру Меншикову. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В перечне отмечено, что следует рекомендовать правительству Петербурга совместно с РВИО обеспечить установку памятника Меншикову.
В документе установлен срок исполнения поручения — 20 сентября. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента РФ Владимир Мединский.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию «Слово» в международную, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование. Доклад о ходе исполнения поручения российский лидер также ожидает до 20 сентября.