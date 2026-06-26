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В Петербурге может появиться памятник сподвижнику Петра I: Путин дал соответствующее поручение

Владимир Путин поручил установить памятник Александру Меншикову в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) обеспечить установку в городе памятника сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору Северной столицы Александру Меншикову. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В перечне отмечено, что следует рекомендовать правительству Петербурга совместно с РВИО обеспечить установку памятника Меншикову.

В документе установлен срок исполнения поручения — 20 сентября. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию «Слово» в международную, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование. Доклад о ходе исполнения поручения российский лидер также ожидает до 20 сентября.

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