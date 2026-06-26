Ранее в Минобороны сообщали, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. В ведомстве отмечали, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Борт с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ приземлился в Подмосковье
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.