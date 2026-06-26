ВС РФ за сутки уничтожили пять локомотивов ВСУ «Геранью»

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись два состава, укрытых под автомобильным мостом в Запорожье, и ещё три — на перегоне между населёнными пунктами Малиновка и Лозовая.
Объективный контроль подтвердил поражение всех пяти целей. Удары по железнодорожной инфраструктуре противника наносились ударными БПЛА «Герань-2».
Ранее сообщалось, что с 20 по 26 июня российские вооружённые силы нанесли серию групповых ударов по объектам, которые использовались украинскими формированиями. Действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.
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