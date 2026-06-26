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США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта

Представители США, Израиля и Ливана подписали трёхстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Источник: AHMAD BADER/CC0

Подписание документа состоялось в Вашингтоне.

На нём присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль и Ливан готовятся подписать в Вашингтоне рамочное соглашение.

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