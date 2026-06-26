США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта

Подписание документа состоялось в Вашингтоне.
На нём присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль и Ливан готовятся подписать в Вашингтоне рамочное соглашение.
Представители США, Израиля и Ливана подписали трёхстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.
Подписание документа состоялось в Вашингтоне.
На нём присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль и Ливан готовятся подписать в Вашингтоне рамочное соглашение.