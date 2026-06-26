Трампа обвинили в «нездоровой» привязанности к своей 34-летней помощнице

Престон Харп признался, что узнал о работе сестры на Трампа случайно — из статьи Daily Mail в марте 2023 года о «гламурной новой помощнице» президента. Он также отметил, что они с Натали — полные противоположности: она была близка с их «крайне консервативной и глубоко религиозной» матерью, в то время как он больше общался с раскрепощенным отцом. Однако родитель покончил с собой в июле 2020 года.